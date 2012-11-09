Експерти вважають малоймовірним продаж «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Експерти інвестиційних компаній прокоментували УНІАН можливість продажу підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг» Лакшмі Мітталом, власником найбільшої металургійної компанії в світі «АрселорМіттал».

«Вважаю, що в списку активів ArcelorMittal, які можуть бути продані, «Криворіжсталь» стоїть на одному з останніх місць», - сказав аналітик компанії Concorde Capital Роман Тополюк.

На думку старшого аналітика компанії Phoenix Capital Євгена Тимошенка, Лакшмі Міттал - досить сильний гравець, щоб так просто розлучитися з підприємством. «По-перше, він вже пережив кризу 2008-2010 років, і його запас міцності вельми великий для того, щоб справлятися з новими труднощами... По-друге, «Криворіжсталь» належить до ключових активів групи, представляє базовий напрямок бізнесу, тому не варто проводити аналогії з недавніми продажами у Росії чи, скажімо, Франції».

На думку експерта, підтвердженням його тези є розвиток підприємства, який спостерігається попри проблеми з поверненням ПДВу, а також відсутність власної руди для комбінату в Україні і певні труднощі, пов'язані з її імпортом. «Не так давно Лакшмі Міттал навіть намагався купити частину акцій Ferrexpo у Костянтина Жеваго. Одним словом, ситуація зараз не настільки критична для індійського бізнесмена, щоб позбавлятися від важливого активу за явно заниженою ціною... ", - вважає Є.Тимошенко.

«Це готовий бізнес з високим ступенем вертикальної інтеграції і з перспективами збільшення видобутку залізорудної сировини. Він може служити опорою для інших активів компанії в Східній і Центральній Європі», - коментує Р.Тополюк.

На його думку, можливість здійснення угоди також залежить від потенційної запропонованої ціни покупцями. «Але навряд чи в нинішніх умовах хтось буде сильно переплачувати за виробничі активи, високе завантаження яких протягом тривалого терміну не проглядається на середньостроковий період», - вважає експерт.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація про плани корпорації «АрселорМіттал» позбутися свого заводу Florange в Лотарингії. Такий крок пояснюється фінансовими проблемами корпорації, борг якої перевищив 22 млрд дол. Також відзначається факт продажу багатьох активів «АрселорМіттал» останнім часом. У зв'язку з цим у засобах масової інформації з'явилися припущення про продаж материнською компанією заводу «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Довідка УНІАН. У 2004 році бізнесмени Рінат Ахметов і Віктор Пінчук, створивши Інвестиційно-металургійний союз (ІМС), купили на приватизаційному конкурсі 93,02% акцій ВАТ «Криворіжсталь» за 4260 млн гривень (близько 800 млн дол.).

Однак, на початку 2005 року прокуратура оголосила про необхідність перегляду умов антиконкурентної приватизації «Криворіжсталі», після чого пройшла низка судових розглядів у різних інстанціях, і Верховний суд у підсумку скасував результати конкурсу.

Під час повторного приватизаційного конкурсу в жовтні 2005 року комбінат за 24,2 млрд. гривень (4,8 млрд. дол.) придбала відома металургійна компанія Mittal Steel, після чого меткомбінат був перейменований в «MittalSteel Кривий Ріг», а потім у «ArcelorMittal Кривий Ріг».

І Віктор Пінчук, і Рінат Ахметов після реприватизації заявили про намір оскаржити в міжнародних судах рішення українських судів.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (так з 2006 року називається ВАТ "Криворіжсталь") є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки. Чистий прибуток ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за підсумками 2011 року збільшився відносно 2010 року на 77% - до 2,1 млрд грн.

Компанія ArcelorMittal заснована в 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor і індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу. Після злиття виробничі потужності компанії становили 120 млн тонн на рік.