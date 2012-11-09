Українські вертольоти мають шанси вийти на зовнішній ринок - Азаров

Вертольоти українського виробництва мають шанси вийти на зовнішній ринок, вважає прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«У наших вертольотів є великі шанси вийти на зовнішній ринок. Про це говорять і ціна, і якість, і технічні характеристики. Велика потреба у нас є й всередині країни. Тому ми підтримуватимемо розвиток наших виробництв у цій галузі», - зазначив прем'єр.

Як повідомляв раніше УНІАН, нову галузь - вертольотобудування - планується створити в Україні протягом найближчих 5 років. Про це заявив 7 листопада заступник гендиректора ПАТ «Мотор Січ» Володимир Семенов.

Незабаром підприємство розпочне розробку українського санітарного вертольота злітною масою 6-7 тонн.

6 листопада були презентовані модернізовані вертольоти Мі-8МСБ і Мі-2МСБ на державному підприємстві «Завод 410 цивільної авіації». В ході презентації М.Азаров заявив, що ресурсу цих вертольотів вистачить Україні, щонайменше, на 15 років, а потім вітчизняні конструктори зможуть розробити нові вертольоти, які замінять існуючі.