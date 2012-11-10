«Метінвест» 12 листопада зупиняє аглофабрику "Азовсталі" через посилення смогу і запаху

«Метінвест» прийняв рішення зупинити аглофабрику металургійного комбінату «Азовсталь» (м. Маріуполь) у зв'язку з масовими скаргами жителів м. Маріуполь на присутність смогу в дні несприятливих метеорологічних умов у місті.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні холдингу.

«За оцінкою наших фахівців, вірогідною причиною посилення смогу і запаху останнім часом стала інтенсивна утилізація на аглофабриці МК “Азовсталь” вторинних матеріалів із шламонакопичувача меткомбінату», - повідомляє прес-служба холдингу.

Аглофабрику «Азовсталі» зупинять 12 листопада строком на 1 місяць для проведення детальної діагностики очисних систем і усунення можливих дефектів. Згідно з повідомленням, надалі використання вторинних матеріалів із органічними домішками буде зведено до мінімуму.

Як повідомляє прес-служба, незважаючи на глибоку кризу в металургійній галузі, група "Метінвест", як соціально відповідальна компанія, продовжує виконувати взяті на себе зобов'язання і послідовно реалізує програму масштабної модернізації застарілих виробничих фондів Азовсталі, ММК ім. Ілліча та інших підприємств групи.

Згідно з інформацією в прес-релізі, загальні збитки двох найбільших заводів групи «Метінвест», заводу «Азовсталь» і Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча за 2009-2011 становили більш як 10 млрд грн. Такі надзбитки були покриті за рахунок власних коштів інвесторів «Метінвесту».

«З наших надзбитків ми продовжуємо фінансувати реконструкцію такого масштабу, яку до нас ніхто не проводив упродовж останніх 50 років. Тому ми закликаємо громадських активістів при відстоюванні своїх прав рівною мірою враховувати всі факти, говорити правду і вести чесний діалог», - наголошує прес-служба підприємства.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвеста» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі та напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).