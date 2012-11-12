«АрселорМіттал Кривий Ріг» за 10 місяців наростив випуск прокату на 14%

Один з найбільших гірничо-металургійних комбінатів України «АрселорМіттал Кривий Ріг» за січень-жовтень 10 місяців 2012 року збільшив виробництво металопрокату на 14,1%, порівняно з аналогічним періодом 2011 р. - до 4,61 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Згідно з наданою інформацією, виробництво чавуну у зазначений період збільшилося на 17,3% - до 4,638 млн тонн, сталі - на 14,7%, до 5,3 млн тонн.

Компанія також повідомляє про збільшення виробництва металопрокату в жовтні ц.р. порівняно з жовтнем минулого року до 477,8 тис. тонн з 422,7 тис. тонн, сталі - до 539,7 тис. тонн з 527,9 тис. тонн, чавуну - до 464,9 тис. тонн з 451, 5 тис. тонн.

«У жовтні виробництво прокату в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» було дещо вище рівня, встановленого бізнес-планом, та на 13% вище,порівняно з аналогічним періодом минулого року», - цитує прес-реліз главу адміністрації компанії Парамжіта Калона.

П.Калон також зазначив, що рівень виробництва на всіх ділянках був одним із кращих цього року.

Як раніше повідомляв УНІАН, за оперативними даними джерела на ринку, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за підсумками 10 місяці 2012 року виробило 4,518 млн тонн металопрокату, що на 11,7% більше, ніж за 10 місяців 2011 року. За його інформацією, виплавка сталі на АМКР за січень-жовтень п.р. становила 5,309 млн тонн, що на 14,5% більше, ніж за аналогічний період 2011 року, а виплавка чавуну зросла на 17,3% - до 4,638 млн тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн ​​тонн сталі і понад 6,7 млн ​​тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.

За підсумками 2011 року ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виробило 4 млн 937 тис. тонн металопрокату, що на 470 тис. тонн (на 8,6%) менше, ніж за 2010 рік. Виплавка сталі становила 5 млн 702 тис. тонн, що на 431 тис. тонн (на 7%) менше, ніж за 2010 рік. Виплавка чавуну на меткомбінаті в 2011 році скоротилася на 426 тис. тонн (на 8%) і становила 4 млн 893 тис. тонн.

Чистий прибуток ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за підсумками 2011 року збільшився відносно 2010 року на 77% - до 2,1 млрд грн.