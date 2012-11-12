Ferrexpo за 9 місяців інвестувала в Україну понад 2,6 млрд грн

Гірничо-рудна компанія Ferrexpo plc, що володіє активами в Україні, за 9 місяців 2012 року інвестувала понад 320 млн. доларів США (понад 2,6 млрд. грн) з ПДВ у розвиток Полтавського і Єристівського ГЗК, а також інших українських підприємств, що входять до групи, повідомляється в прес-релізі компанії.

Згідно з інвестиційною програмою компанії на 2012 рік, група Ferrexpo за січень-вересень інвестувала у капітальне будівництво і технічне переозброєння Полтавського ГЗК понад 185 млн дол. (понад 1,5 млрд грн) з ПДВ, в розвиток Єристівського ГЗК - понад 110 млн дол. ( понад 897,6 млн грн) з ПДВ, в інші українські підприємства - більше 30 млн дол. (понад 248,9 млн грн) з ПДВ.

«З квітня цього року група не отримала відшкодування ПДВ ні від поточної операційної, ні від інвестиційної діяльності в Україні. Крім того, компанії жодного разу не відшкодували ПДВ з діяльності, пов'язаної з розробкою Єристівського родовища, робота над яким почалася у 2009 році. Це негативно впливає на інвестиційний клімат країни в цілому і викликає небажання інвесторів, акціонерів і кредиторів надавати грошові кошти для інвестицій в Україну», - цитує прес-служба фінансового директора Ferrexpo plc Кріса Мо.

За його словами, на 30 вересня ц.р. заборгованість з повернення ПДВ компанії становила 281 млн дол. в порівнянні з 231 млн дол. на 30 червня 2012 року.

Також Кріс Мо зазначив, що несвоєчасні виплати ПДВ призводять до збільшення оборотного капіталу і вартості капітальних витрат, які доводиться компенсувати з операційних грошових коштів і позикових коштів. «Це, в свою чергу, призводить до скорочення вільних ресурсів для майбутніх інвестицій і розвитку. Несвоєчасна виплата ПДВ - серйозна проблема, яка збільшує вартість залучення нового капіталу як для уряду, так і для компаній, що працюють в Україні, а також стримує нові інвестиції», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Ferrexpo за підсумками ІІІ кварталу 2012 року збільшила обсяги продажів на 1,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 2 млн 472 тис. тонн залізорудних котунів.

Ferrexpo plc за підсумками січня-вересня збільшила виробництво окатишів з власної сировини до 6,934 млн тонн, що на 3,1% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. За підсумками ІІІ кварталу поточного року компанія збільшила обсяги продажів на 1,2% в порівнянні з липнем-вереснем 2011 року - до 2 млн 472 тис. тонн залізорудних котунів.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості - окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського ГЗК.

Основними споживачами продукції, що випускається компанією, є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток до попереднього року на 35% - до 574,9 млн доларів.