Податкова до лютого проаналізує галузеві пільги

Державна податкова служба має намір до лютого 2013 року завершити аналіз надання податкових пільг окремим підприємствам і цілим галузям промисловості України. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ДПС Олександр Клименко на прес-конференції.

«Ми аналізуємо всі пільги за всіма напрямками. Детально розглядаємо ситуацію з підприємствами. Обсяг роботи дуже великий, відповідальність вельми велика. Всі рішення повинні бути вкрай виваженими. Добре, якщо завершимо аналіз в грудні, але, може бути, завершимо і до лютого 2013 року», - сказав О.Клименко.

Він підкреслив, що Держподатслужба - не єдина учасниця процесу, і тому потрібен час. «Як тільки ми проаналізуємо ситуацію, відразу ж надамо уряду своє бачення необхідних змін», - сказав голова Державної податкової служби.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року Президент України Віктор Янукович дав доручення проаналізувати ефективність податкових пільг як стимулу розвитку галузей і реального сектора економіки. Водночас, за оцінками Мінфіну, за рахунок дії податкових пільг і преференцій національні виробники в 2012 році отримають додатковий прибуток близько 62 млрд грн, в 2013 році цей показник досягне 70 млрд грн.