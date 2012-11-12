«Метінвест» спростовує заяви екологів про небажання модернізувати комбінати в Маріуполі

Найбільша в Україні гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» називає "спекулятивними" заяви екологів про небажання Групи Метінвест інвестувати в модернізацію металургійних підприємств м. Маріуполя. Про це йдеться в заяві Групи, розміщеній на офіційному сайті.

У заяві вказується, що фахівці "Метінвесту" провели розслідування і встановили, що ймовірною причиною посилення смогу і запаху останнім часом стала інтенсивна утилізація на аглофабриці МК "Азовсталь" вторинних матеріалів з шламонакопичувача меткомбінату, осушуваного в рамках затвердженої екологічної програми з охорони Азовського моря. Ці вторинні матеріали характеризуються підвищеним вмістом органічних сполук, зокрема, торфу.

За підсумками розслідування, керівництво "Метінвесту" прийняло рішення зупинити аглофабрику Азовсталі з 12 листопада терміном на 1 місяць для проведення детальної діагностики очисних систем й усунення можливих дефектів. Надалі використання вторинних матеріалів з органічними домішками буде зведено до мінімуму. Крім цього прийнято рішення про прискорення реалізації програми модернізації і поступового переведення обсягів виробництва на аглофабрику ММК ім. Ілліча для остаточного виводу з ладу аглофабрики Азовсталі до кінця 2016 року.

"Метінвест" також називає "спекулятивними" і "такими, що вводять в оману громадськість" заяви організаторів екологічного руху в Маріуполі про нібито надприбутки металургів. За інформацією акціонера, загальний збиток «Азовсталі» і ММК ім. Ілліча за період з 2009 року по жовтень 2012 року становитиме більше 10 млрд грн. і був покритий за рахунок власних коштів акціонерів «Метінвесту».

Як повідомлялося, 4 листопада ц.р. в Маріуполі відбувся масовий екологічний мітинг «Стоп, смог!», в якому взяло участь за різними оцінками від двох до декількох тисяч осіб. Городяни протестували проти екологічної ситуації в місті, яка значно погіршилася з середини 2011 р. Городяни пов'язують задушливий смог з різким хімічним запахом, який в деякі дні накриває все місто, з роботою меткомбінатів "Азовсталь" і ММК ім.Ілліча). Організатори підкреслювали, що їхньою метою є не закрити заводи, а домогтися відповідності їх роботи екологічним стандартам і законам України. Учасники мітингу вимагали від власників меткомбінатів міста встановити або модернізувати очисні споруди на підприємствах і забезпечити їх повноцінне функціонування.

Вже на поточному тижні «Метінвест» прийняв рішення зупинити аглофабрику меткомбінату «Азовсталь» (м. Маріуполь).

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).