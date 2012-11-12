Лукашенко допускає продаж міноритарного пакету акцій «Білоруськалій» за 36 млрд дол.

Мінськ. Президент Білорусі Олександр Лукашенко допускає продаж пакета акцій (від 10 до 20%) найбільшого на території СНД виробника і постачальника калійних мінеральних добрив - підприємства «Білоруськалій» за 36 млрд дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив, зустрічаючись у понеділок, 12 листопада, зі студентами та викладачами факультету міжнародних економічних відносин Білоруського державного економічного університету.

Президент Білорусі також вважає, що ціна «Білоруськалію» може істотно зрости після відновлення від кризи світового ринку.

«Ціна визначена. Сьогодні всі західники говорять: Лукашенко правильно порахував. Пропонували за 15 млрд дол. компанію приватизувати, а я сказав - 32 млрд. Сьогодні вже говорять: ринок відновиться, можна і за 36 млрд дол. Якщо хтось за ці гроші готовий купити 10-15%, 20%, але не контрольний пакет акцій на сьогоднішній день, будь ласка, ми можемо продати. За контрольний пакет - ми серйозно поторгуємося», - підкреслив Президент Білорусі.

О.Лукашенко вважає, що державі повинні заплатити нормальні гроші.

«Це ж не моє, що я за 15 млрд дол. продав, 5 млрд дол. в кишеню поклав чи з кимось розділив, це неприйнятно для нас», - зазначив Президент Білорусі.

Як повідомлялося раніше, 16 жовтня на прес-конференції для російських регіональних ЗМІ у Мінську Лукашенко заявив, що йому пропонували продати «Білоруськалій» за 10 млрд дол. за хабар у 5 млрд дол.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство «Білоруськалій» - один з найбільших у світі і найбільший на території СНД виробник і постачальник калійних мінеральних добрив.

Функціонуючи на базі Старобінського родовища калійних солей, ВАТ «Білоруськалій» включає в себе чотири рудоуправління, допоміжні цехи та обслуговуючі підрозділи, в яких зайнято близько 20 тис. осіб. З травня 2009 року введено в експлуатацію Червонослобідський рудник.

ВАТ «Білоруськалій» - потужне, ефективне підприємство, приносить країні близько 3 млрд дол. доходів у валюті. Як сказав глава білоруської держави, протягом п'яти років очікується, що вартість калійних добрив зросте до 1 тис. доларів за тонну, проти сьогоднішньої вартості в 500-600 доларів.