Україна та РФ готують тимчасову угоду про взаємне незастосування утилізаційного збору

Тимчасову угоду терміном на півроку про незастосування утилізаційного збору при двосторонній торгівлі автомобілями готують Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та економічного розвитку Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінекономрозвитку України.

Питання про оперативну підготовку такої угоди, повідомили в прес-службі, було обговорено главами економічних міністерств України і РФ Петром Порошенком та Андрієм Бєлоусовим.

Довідка УНІАН. З 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія цього збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожче. Збір був введений з метою захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі і автобуси.

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