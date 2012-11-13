Україна домовилася про продовження дії квот на безмитні поставки труб до РФ

Україна домовилася з Росією про продовження дії квот на безмитні поставки труб до Російської Федерації у розмірі 300 тисяч тонн в рамках угоди про постачання труб, термін якої закінчується в 2015 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, відповідна домовленість була досягнута в ході телефонної розмови міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка з міністром економічного розвитку Росії Андрія Білоусова 12 листопада.

"Сторони досягли домовленості щодо підходів до подовження дії Угоди про постачання трубної продукції на 2013 рік на ринок Російської Федерації, а також прийняли рішення про удосконалення механізму поставок трубної продукції в рамках Угоди на майбутній період", - сказано в тексті повідомлення.

Як уточнили в прес-службі, домовленість стосується продовження на 2013 рік розмірів квот, передбачених угодою на 2012 рік, - 300 тисяч тонн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Україна, Росія, Білорусь і Казахстан підписали спеціальну угоду, якою регулюються обсяги безмитних поставок української трубної продукції на територію країн - учасниць МС. В рамках цієї угоди квота поставок на адресу РФ на 2011 рік становила 300 тисяч тонн. У грудні 2011 року сторони підписали доповнення до угоди, відповідно до яких українські підприємства в першому півріччі поточного року могли безмитно поставити в країни Митного союзу сумарно 264 тис. тонн труб, у тому числі в РФ - 150 тис. тонн, в Білорусь - 72 тис. тонн, Казахстан - 42 тис. тонн.

Загальна квота з РФ в 2012 році була збережена на рівні 2011 року - 300 тисяч тонн. Поставки понад квот обкладаються антидемпінговими митами: на обсадні труби - 18,9%, насосно-компресорні - 19,9%, нафтопровідні - до 37,8%. Загороджувальні мита діють до листопада 2015 року.