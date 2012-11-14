Обсяг викидів парникових газів досяг рекордного рівня за всю історію вимірювань

Обсяги викидів парникових газів досягли рекордного рівня.

Інститут відновлюваної енергії в Німеччині опублікував свою оцінку рівня викидів в атмосферу парникових газів, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Експерти вважають, що торік обсяги викидів CO2 збільшилися на 2,5% порівняно з попереднім роком і досягли рекордної позначки за всю історію вимірювань.

Більше чверті всіх викидів припадає на Китай, де їх рівень удвічі вищий, ніж у США. За оцінкою німецького інституту, в трьох країнах, що входять до десятки найбільш злісних забруднювачів навколишнього середовища, - США, Росії й Німеччині - відзначено скорочення викидів.

Глобальні викиди парникових газів зараз удвічі перевищують рівень 1990 року.

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