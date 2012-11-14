В Ан-148 російського обладнання більше, ніж у літаку «Суперджет» - Ківа

В українcько-російському літаку Ан-148 більше матеріалів і обладнання російського виробництва, ніж у російського літака «Суперджет».

Про це сказав голова правління ДАК «Антонов», президент - генконструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа в інтерв’ю «Урядовому кур’єру» від 14 листопада.

«Хоч Ан-148 - наша розробка, а «Суперджет» - російська, Ан-148 виробляють на території РФ, тому це його теж стосується (протекціоністські заходи з боку влади РФ - УНІАН). До того ж, якщо об’єктивно, то російських матеріалів і обладнання в Ан-148 більше, ніж у «Суперджеті», 90% якого складає імпорт», - сказав Д.Ківа.

Коментуючи заяви Росії щодо відмови від дублюючих проектів, якими певною мірою є Ан-148 і «Суперджет», або Ан-70 і Іл-476, він наголосив: «Звичайно, існує певне протистояння з російської сторони, але там є й ті, хто розуміється на авіатехніці і виступає за прагматичний підхід».

«Насправді вони різні. На відміну від Ан-148, «Суперджет» ніколи не сяде на грунтовому аеродромі, зокрема у Сибіру. До того ж, ресурс «Суперджету» значно менший, ніж у нас. Недаремно авіакомпанія «Ангара» купила Ан-148, хоча їм наполегливо пропонували «Суперджети», - сказав Д.Ківа.

Він наголосив, що аналогічна історія з Ан-70 та Іл-476.

«Ан-70 може перевезти 98% номенклатури вантажів - зброї і військової техніки, тоді як Іл-476 - лише 70%. Другий важливий показник - можливість посадки Ан-70 на короткі грунтові майданчики завдовжки 600-800 метрів. Крім того, важливий і показник витрати палива на годину. В Ан-70 він складає 4400 кг, а в Іл-476 - майже вдвічі більше. В Іл-476 дещо більша швидкість, але у Ан-70 вона наближена до реактивної (750-800 км/год)», - сказав він.

Д.Ківа підкреслив, що Україна йде на кооперацію зі східними сусідами за програмами Ан-148, Ан-140, Ан-70, Ан-124, оскільки це загальносвітова тенденція в умовах конкуренції. Окрім того, Росія є надзвичайно великим ринком.

«Сьогодні ніхто не купує літак, якщо сам не бере участь у його виробництві. Саме тому «Боїнг» і «Еірбас» виробляють частину літаків, а то й повністю у Китаї. Це вигідно, бо азійський ринок великий. Або Польща робить двері для боїнгів стільки, скільки країна закуповує для себе літаків», - сказав Д.Ківа.

Він розповів, що при будівництві одного Ан-148, для якого, за умовами кооперації, в Україні виготовляють крила, оперення, понад 100 інших агрегатів, включаючи двигун, в нашу країну повертаються приблизно 10-15 млн. дол.

«Це вигідно. Саме тому наші Президенти під час цьогорічних переговорів у Криму прийняли рішення щодо створення спільних інтеграційних підприємств за напрямками - Ан-148, Ан-140, Ан-70, Ан-124, тощо», - наголосив він і додав, що, крім Росії, Україна працює в кооперації з 15 країнами світу.

Довідка УНІАН. Ан-148 – регіональний ближньомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість – 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове устаткування робить можливою посадку машини у складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, в програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні та "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.

В даний час в авіапарку РФ 10 літаків Ан-148. Шість літаків експлуатує авіакомпанія «Росія» і по два літаки - авіакомпанія «Політ» та «Ангара».

Sukhoi Superjet 100 - російський ближньомагістральний пасажирський літак, розроблений компанією «Цивільні літаки Сухого» спільно з рядом зарубіжних компаній. Прямі конкуренти Superjet 100 - літаки Embraer серії E-Jet, Bombardier CRJ серії, ARJ21, Ан-148 (Ан-158), Ту -334, Mitsubishi Regional Jet.

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