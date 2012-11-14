У грудні виробництво сталі і прокату в Україні буде нижчим, ніж у грудні 2011

У грудні п.р. українські метпідприємства планують збільшити виробництво сталі та металопрокату в порівнянні з фактичним виробництвом за жовтень. Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

Виробництво металопрокату в грудні (проти жовтня), як очікується, зросте на 3% - до 2,370 млн тонн; сталі - на 6% (до 2,650 млн тонн). Обсяги виробництва чавуну заплановані на рівні жовтня - 2,4 млн тонн.

Однак, показники виробництва основних видів метпродукції в грудні ц.р. все ж таки будуть нижчими, ніж у грудні 2011 року. Тоді метпідприємства виробили: прокату - 2,55 млн тонн, сталі - 2,759 млн тонн. Виробництво чавуну в грудні 2011 р. становило 2,374 млн тонн і в грудні ц.р. цей показник дещо зросте.

Для забезпечення заявлених обсягів виробництва в листопаді 2012 р. металургам знадобиться 615 тис. тонн аглоруди, 1,610 млн тонн концентрату, 360 тис. тонн агломерату, 785 тис. тонн окатишів, 980 тис. тонн вапняку, 1,23 млн тонн металургійного коксу, 450 тис. тонн металобрухту.

За даними об'єднання «Укррудпром», заявки металургів з известняку та залізорудної сировини вітчизняного виробництва забезпечуються повністю. За імпортом метпідприємства планують завезти 90 тис тонн аглоруди, 200 тис. тонн концентратів і 10 тис. тонн окатишів.

За даними об'єднання «Укркокс», потреба металургів у коксі на грудень забезпечується повністю. Поставки українських вугіль у грудні становитимуть близько 1,25 млн тонн. Також необхідно імпортувати ще 680 тис. тонн вугілля для коксування.

У жовтні 2012 року металургійна галузь України виробила 2,3 млн тонн прокату, 2,5 млн тонн сталі і 2,4 млн тонн чавуну.

Як повідомляв УНІАН, за січень-жовтні 2012 року метпідприємства скоротили виробництво чавуну проти аналогічного періоду 2011 року на 1% - до 23,740 млн тонн, сталі - на 7% - до 27,143 млн тонн, металопрокату - на 8% - до 24,256 млн тонн.

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