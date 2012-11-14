Доподатковий збиток метпідприємств за 9 місяців у півтора рази перевищив показник кризового 2009 року

Від'ємний фінансовий результат до оподаткування (доподатковий збиток) металургійних підприємств України за 9 місяців 2012 року становить 10,964 млрд грн, що в 11 разів більше показника за 9 місяців 2011 року (1 млрд грн).

Про це сьогодні у Дніпропетровську повідомив журналістам генеральний директор об'єднання металургійних заводів «Металургпром» Василь Харахулах.

За його словами, негативна рентабельність металургів у цей період становила «мінус» 7,9%, тоді як у січні-вересні 2011 р. - «мінус» 1,1%.

В.Харахулах уточнив, що за підсумками 9 місяців п. р. з усіх підприємств об'єднання мінімальний прибуток до оподаткування отримали тільки Донецький металургійний завод і завод «Електросталь» (Курахово). Усі інші підприємства отримали збитки.

«Навіть у кризовий 2009 рік, за 9 місяців доподатковий збиток галузі був значно кращим від результату нинішнього року. Тоді він становив 6,7 млрд грн», - наголосив В.Харахулах.

За даними «Металургпрому», чистий дохід металургійних підприємств за 9 місяців 2012 р. скоротився порівняно з 9 місяцями 2011 р. на 15,4%, або на 21,52 млрд грн - до 118,152 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2011 р. негативний фінрезультат до оподаткування металургійної галузі України збільшився на 21,6% у порівнянні з 2010 роком - до 4,603 млрд грн, чистий збиток зріс на 58,5% - до 6,5 млрд грн.

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