Екологи вважають неприпустимим вихід України з Кіотського протоколу

Експерти Національного екологічного центру України(НЕЦУ) вважають, що Україна в жодному разі не повинна сумніватися щодо своєї участі в Кіотському протоколі.

Про це екологи заявили на прес-конференції в УНІАН, коментуючи доручення Кабміну Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (від 27 вересня 2012 року) оцінити доцільність подальшої участі України в другому періоді Кіотського протоколу.

«Нам стало відомо, що у відповідь на запит Держагентства екоінвестицій Кабмін доручив Мінекономіки оцінити доцільність участі в другому періоді Кіотського протоколу», - сказала координатор кліматичної програми НЕЦУ Марія Сторчило.

Також М.Сторчило пояснила, що в запиті Держагентства екоінвестицій стверджувалося, що без перенесення квот на викиди Україна не зможе виконати заявлених міжнародних зобов'язань.

«Можна припустити, що в Держагентстві екоінвестицій просто планують продати цей надлишок іншим країнам», - сказала М.Сторчило.

Експерти НЕЦУ впевнені, що уряд України не зможе заробити на продажу викидів.

На їхню думку, на викиди в цей момент немає попиту, тому за перший період Кіотського протоколу Україна продала лише 1,8% від загальної кількості своїх квот, і ціни на них продовжують падати.

«Українські чиновники звикли дивитися на Кіотській протокол, як на суто економічний договір, з якого необхідно мати вигоду», - відзначила М.Сторчило.

Експерти НЕЦУ звертають увагу на те, що Україна у будь-якому разі вимушена буде змінити структуру економіки і зменшити використання викопного палива.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство екологічних інвестицій України узгодило з Японією використання 3,813 млрд грн зелених інвестицій на реалізацію низки проектів в Україні.

За словами міністра екології та природних ресурсів Едуарда Ставицького, ці кошти будуть використані для реалізації понад 500 проектів у різних регіонах України. Серед них проекти, що стосуються капітального ремонту соціальних об'єктів (об'єкти визначали японці), один із проектів передбачає реконструкцію шахти в Луганській області. Також є проект з реконструкції й розвитку МДЦ «Артек» (на суму 194 млн. грн).

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