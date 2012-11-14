Кабмін пропонує знизити пільговий митний тариф на нові легкові автомобілі та яхти
Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді України знизити ставки митних зборів на нові легкові автомобілі об'ємом двигуна понад 3000 кубічних сантиметрів на 1% - до 5%, а також на катери і яхти на 0,5% - до 7,5%.
Про це говориться в законопроекті №11423 “Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України «Про Митний тариф України», опублікований на сайті Верховної Ради України.
Як говориться в пояснювальній записці до законопроекту, зниження пільгових тарифних ставок також очікується в сегменті моторних транспортних засобів і устаткування для тимчасового проживання людей (товарна категорія згідно УКТЗЕД 8703 23 11) – до 5% з 6%; у сегменті готових або консервованих морепродуктів – ракоподібних, молюсків і водяних безхребетних (деяка продукція товарної позиції згідно з УКТЗЕД 0306 і товарної підкатегорії 1605 40 00 90) – до 15% з 20%; у сегменті приготованих або консервованих плодів, горіхів та інших їстівних частин рослин без додавання цукру і спирту (товарні підкатегорії згідно з УКТЗЕД 2008 93 19 00, 2008 93 99 00 і 2008 99 99 90) – до 10% з 15%.
«Проект Закону розробило Мінекономрозвитку разом із Держмитслужбою з метою приведення законодавчої бази України у відповідність до системи загальновизнаних норм міжнародного права, зокрема, шляхом створення Митного тарифу України, в основу якого покладено нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), побудована на основі Гармонізованої системи опису і кодування товарів 2012 (ГС-2012) і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (КН ЄС), і на виконання тарифних зобов'язань України в рамках членства у СОТ, які зафіксовані в Протоколі про вступ України до СОТ на 2013 рік», - говориться в пояснювальній записці.
Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі України винесло на обговорення громадськості проект змін до Закону України «Про Митний тариф», що пропонує вдвічі збільшити повні ставки ввізних мит на 7,4 тис. товарних підкатегорій, що становить 68% всієї товарної номенклатури.
5 червня 2012 року Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України з оподаткування багатства і предметів розкоші» (№10558), згідно з яким пропонується оподатковувати квартири загальною площею більш як 200 кв. м за ставкою 2% від мінімальної зарплати за 1 кв. м (розмір мінімальної заробітної плати на сьогодні становить 1102 грн), іншу нерухомість великих площ, автомобілі, судна, літаки і вертольоти, ювелірні вироби тощо. Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко пропонував ухвалити законопроект ще до кінця 2012 року.