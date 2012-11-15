«Інтерпайп» повністю відмовився від мартенівських печей

Трубно-колісна компанія «Інтерпайп», підконтрольна EastOne Group, вивела з експлуатації останню діючу мартенівську піч на «Інтерпайп Нижньодніпровському трубопрокатному заводі». Про це повідомляється в прес-релізі компанії.

«Відмова від мартена стала можлива завдяки запуску компанією «Інтерпайп» нового електросталеплавильного комплексу. «Інтерпайп Сталь», покликаний замінити мартен і забезпечити компанію сталевий заготівлею для труб і коліс, відповідає найсуворішим стандартам в галузі екології та енергозбереження», - повідомляється в прес-релізі.

Згідно з повідомленням компанії, виведення з експлуатації мартенівських печей матиме позитивний вплив на екологічну ситуацію в Дніпропетровську, де розташоване підприємство. Компанія оцінила, що відмова від мартенівських печей скоротить викиди в атмосферу в місті в 2,5 раза. Також нова технологія скоротить енерговитрати в 2,2 раза, зокрема, економія газу становитиме близько 60 млн кубометрів на рік. З економічної точки зору відмова від мартенівського виробництва вже дала свій результат - у вересні 2012 року місячний обсяг виплавки на новому електросталеплавильному заводі перевищив аналогічний середньомісячний показник мартенівського цеху в 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2012 компанія "Інтерпайп" (м. Дніпропетровськ) ввела в промислову експлуатацію сучасний електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь" ("Дніпросталь") вартістю 700 млн дол. з річною потужністю 1,32 млн тонн.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп» - міжнародна вертикально-інтегрована трубно-колісна компанія, яка входить в десятку найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі. Продукція компанії поставляється більш ніж в 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У 2011 році на підприємствах компанії вироблено близько 1,1 млн тонн трубної і колісної продукції.

«Інтерпайп Сталь» є ключовим проектом для «Інтерпайп», покликаним забезпечити трубне і колісне виробництво власної сталевий заготівлею. Після виходу заводу на проектну потужність в 2014 р. самозабезпеченість заготівлею виробництва безшовних труб "Інтерпайп" становитиме 90%. Також запуск нового електросталеплавильного комплексу дозволить компанії відмовитися від застарілого мартенівського способу виробництва сталі.