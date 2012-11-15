ЄЕК виступає за зняття бар'єрів у торгівлі автомобілями між Україною та МС

Москва. Євразійська економічна комісія (ЄЕК) виступає за зняття бар'єрів у торгівлі автомобілями між Україною і Митним союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказав міністр з торгівлі ЄЕК Андрій Слепньов.

«Утилізаційний збір – це питання двостороннє, українсько-російське, і не входить у пряму нашу компетенцію. Наша позиція залишається незмінною. Ми вважаємо, що торгівля автомобілями між Україною і країнами Митного союзу повинна проходити за мінімальних бар'єрів, а бажано - взагалі без них», – сказав А.Слепньов.

Він наголосив, що створено єдиний торговий простір у рамках ЗВТ СНД, і це спільна цінність, яка дозволяє забезпечити спільний простір для розвитку промисловості МС і України.

«Ми зі свого боку докладаємо всіх зусиль… щоб підштовхувати досягнення домовленостей, які, сподіваюся, найближчим часом будуть досягнуті», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України і Міністерство економічного розвитку Російської Федерації готують тимчасову угоду строком на півроку про незастосування утилізаційного збору у двосторонній торгівлі автомобілями.

Раніше Україна і Росія планували домовитися про незастосування утилізаційного збору у двосторонній торгівлі шляхом встановлення національних режимів. Проте відповідна міжурядова угода, згідно з якою Україна і Росія введуть такий режим, так і не була підписана, як планувалося, 28 вересня у рамках проведення самміту глав урядів СНД у Ялті.

Нагадаємо, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія цього збору може зробити українські автомобілі у РФ на 10-12% дорожче. Збір був введений з метою захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на автомобілі і автобуси, що імпортувалися з Росії.

Також А. Слепньов повідомив, що результати розслідування Євразійської економічної комісії щодо українського фарфору будуть відомі не раніше, ніж за півроку.

«Що стосується фарфорової продукції, то ми діємо згідно з процедурою, і зараз одержали заяву від галузі, і із цього приводу почали розслідування. Поки що рано говорити навіть про якісь попередні підсумки. Думаю, вони з'являться не раніше, ніж за півроку», - сказав А.Слепньов.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Володимир Єльченко заявив, що Євразійська економічна комісія починає розслідування проти українського фарфору і посуду.

Нагадаємо, що 3 вересня 2012 р. Департамент захисту внутрішнього ринку Євразійської економічної комісії почав спеціальне захисне розслідування щодо столового і кухонного фарфорового посуду. Рішення про початок розслідування прийнято на основі результатів розгляду заяви, подано ТОВ «ДО «Промисли Вербилок», підтриманого ЗАТ «Фарфор Вербилок», ВАТ «Імператорський фарфоровий завод», ЗАТ «Добруський фарфоровий завод», ПК «Дульовський фарфоровий завод».

Євразійська економічна комісія (ЄЕК) - єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн).

ЄЕК має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення Комісії обов'язкові для виконання на території трьох країн.

Основним завданням ЄЕК є забезпечення умов функціонування і розвитку Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також вироблення пропозицій з подальшого розвитку інтеграції.

ЄЕК створена рішенням Президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року.