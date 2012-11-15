Главу "Мотор-Січі" Богуслаєва призначено генконструктором зі створення вертолітної техніки
Кабінет Міністрів України призначив голову ради директорів провідного машинобудівного підприємства України "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва генеральним конструктором зі створення та модернізації вертолітної техніки України.
Відповідне розпорядження № 906-р від 14 листопада 2012 опубліковано на сайті Кабміну.
Як раніше повідомляв УНІАН, «Мотор Січ» спробує створити протягом найближчих 5 років нову галузь - вертольотобудування. Керівництво підприємства заявило про початок розробки санітарного вертольота зі злітною масою 6-7 тонн. У вересні "Мотор Січ" озвучила плани щодо створення легкого ударного вертольота для ЗСУ - МСБ-2МО.
Довідка УНІАН. ПАТ «Мотор Cіч» - одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 і ін, агрегати для перекачування газу і енергетичне устаткування. Підприємство виробляє деталі для 95% експлуатованих в Росії авіаційних двигунів.
73,2856% акцій ПАТ «Мотор Січ» належать ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (номінальний утримувач, м. Київ), 14,9866% - фізичним особам.
В.Богуслаєв керував підприємством "Мотор Січ" з 1991 року.
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