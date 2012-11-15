"Антонов" презентував новий Ан-148 у В'єтнамі

Виробник літаків державне підприємство «Антонов» (м. Київ) презентував пасажирський літак нового покоління АН-148 у В'єтнамі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДП «Антонов», презентація пройшла в рамках офіційного візиту до В'єтнаму прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Під час презентації президент - генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Кива відзначив переваги регіональних лайнерів Ан-148 і Ан-158, а також розповів про проектовані літаки цього сімейства, які здатні вирішувати специфічні завдання в'єтнамських міністерств і відомств.

«Ми пропонуємо провести на цих машинах комплекс робіт, аналогічний тому, що виконується на Ан-32 ВПС Індії, - сказав він. – Це дасть змогу продовжити їх експлуатацію ще на 20 років і стане значно ефективнішим рішенням, ніж закупівля нових літаків аналогічного класу».

У повідомленні наголошується, що представлений в'єтнамцям Ан-148-100В перебуває в спільній експлуатації авіакомпаніями «Міжнародні авіалінії України» і «Авіалінії Антонова». Літак 14 листопада перелетів з Києва до Ханоя, подолавши з однією проміжною посадкою понад 8000 км.

Також у прес-релізі наголошується, що модернізований Ан-148 особисто був представлений М.Азаровим міністрові транспорту В'єтнаму Дін Лаа Таню.

Окрім міністра транспорту, на презентації були присутні представники Міністерства транспорту, Міністерства оборони, ряду силових відомств і комерційних авіакомпаній, включаючи найбільшого перевізника країни авіакомпанію Vietnam Airlines.

Довідка УНІАН. Ан-148-100В є базовим літаком сімейства регіональних пасажирських лайнерів нового покоління і призначений для перевезення до 85 пасажирів на міжнародних і внутрішніх лініях. Літак оптимальний для застосування в умовах Південно-Східної Азії. Він має необхідну дальність польоту, може працювати з слабо підготовлених грунтових ЗПС, в умовах спеки (до 45 градусів за Цельсієм) і високої вологості. На цей час у комерційну експлуатацію надійшло 13 літаків сімейства. На них вже перевезено загалом понад 1,5 млн пасажирів.

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створено шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» переіменували в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брало участь АНТК ім. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:«Антонов» збільшив чистий прибуток на 41%