Металурги в січні-жовтні збільшили імпорт залізорудної сировини на 92%

За 10 місяців 2012 року метпідприємства України збільшили проти аналогічного періоду 2011 р. імпорт залізорудної сировини (ЗРС) на 92% - до понад 2,152 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в асоціації гірничорудних підприємств «Укррудпром».

Зокрема, з Російської Федерації імпортували у зазначений період залізорудну сировину Алчевський меткомбінат (близько 1,577 млн тонн), Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського (221,5 тис. тонн), меткомбінат ім. Ілліча (123,2 тис. тонн), меткомбінат «Азовсталь» (145 тис. тонн), "Запоріжсталь" (77,2 тис. тонн). Інші метпідприємства України завезли по імпорту 8,6 тис. тонн ЗРС.

За даними «Укррудпрому», за 10 місяці 2012 р. українські гірничодобувні підприємства реалізували 57,895 млн тонн продукції - на 2,8% менше аналогічного періоду минулого року. На експорт відвантажено 29,370 млн тонн залізорудної продукції, що на 4,7% більше. Обсяг поставок на внутрішній ринок скоротився на 9,4% - до 28,525 млн тонн. Зокрема, поставки металургійним підприємствам знизилися на 9,7% - до 27,789 млн тонн.

У жовтні українські гірничорудні підприємства реалізували 5,574 млн тонн ЗРС - на 0,3% більше вересня 2012 і на 10,8% менше жовтня 2011. На внутрішньому ринку в жовтні реалізовано 2,671 млн тонн, що на 0,3% більше, ніж у вересні і на 17,7% менше, ніж у жовтні минулого року. Експортні поставки зросли на 0,3% щодо вересня п. р. - до 2,903 млн тонн. Щодо жовтня 2011 р. вони знизилися на 3,3%.

За даними «Укррудпрому», на 1 листопада 2012 р. на складах підприємств асоціації накопичилося близько 1,315 млн тонн залізорудної продукції. З початку року обсяги залишків на складах загалом збільшилися на 109,7 тис. тонн.

За уточненими даними, в Україні за 10 місяців 2012 р. обсяг виробництва руди залізної зріс у порівнянні з 10 місяцями 2011 р. на 1% - до 66,553 млн тонн, концентрату - також на 1% - до 55,275 млн тонн. Виробництво агломерату збільшилося на 2% - до 35,682 млн тонн, окатишів - на 3% - до 18,747 млн тонн.

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