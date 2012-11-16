Білорусь відкидає претензії Росії щодо повернення 1,5 млрд дол. нафтових мит

Мінськ.Прем'єр-міністр Білорусі Михайло Мясникович відкидає претензії Росії щодо повернення в російський бюджет 1,5 млрд дол. у зв'язку з питанням експорту розчинників і розріджувачів з території Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив 15 листопада на прес-конференції в Мінську.

«Щодо якихось міфічних мільярдів, то білоруська сторона нічого не порушила, тому дорікати нам недоплачуваннями або іншими якимись речами - некомпетентно», - наголосив М.Мясникович.

Він запевнив, що Білорусь працює коректно і виконує всі взяті на себе зобов'язання.

«А якщо щось в рамках нормативно-правового регулювання ЄЕП ​​і МС не до кінця врегульовано, то це не означає, що потрібно дорікати і вважати якісь втрачені вигоди. Будь-яка інтеграція пов'язана з певними поступками іншому. Погано, коли партнери починають рахувати, де хто виграв, а де програв», - зазначив М.Мясникович.

Водночас держсекретар Союзної держави Росії і Білорусі Григорій Рапота вважає, що суперечка щодо нафтових мит - не найскладніше у відносинах двох держав.

«Я впевнений, якщо суперечка існує, то це не найскладніше в наших відносинах, сторони розберуться самі. Я в цій суперечці не беру участі, тому нічого сказати не можу», - сказав Г.Рапота.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня міжвідомча група з представників профільних держструктур під керівництвом Федеральної митної служби Росії перевіряла легальність виробництва і експорту розчинників і розріджувачів з території Білорусі. За неофіційними даними, результатом роботи групи стало припинення російськими нафтовими компаніями поставок до Білорусі нафти - продукту нафтопереробки, який є сировиною для виробництва розчинників і розріджувачів.

На думку незалежних аналітиків, експорт розчинників і розріджувачів, а також мастильних матеріалів став одним з ключових чинників, який забезпечував приплив валютного виторгу в Білорусь в першому півріччі.

Довідка УНІАН. Згідно з документами, підписаними в грудні 2010 року в рамках Єдиного економічного простору (ЄЕП), Білорусь отримує російську нафту і нафтопродукти безмитно, але водночас зобов'язана перераховувати до російського бюджету 100% експортних мит на нафтопродукти з російської сировини, що поставляються за межі Митного союзу .

До переліку нафтопродуктів, при експорті яких Білорусь повинна сплачувати вивізне мито, не внесено розріджувачі та розчинники.

У першому півріччі 2012 року поставки розріджувачів і розчинників з Білорусі збільшилися у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року в 4,9 рази, паливно-мастильних матеріалів - у 47 разів.

Як заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, втрати російського бюджету від діяння в Білорусі бізнесу з розчинниками становить, за експертними оцінками, 1,5-2,5 млрд дол.