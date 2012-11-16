ЄМЗ налагодив випуск 12-метрового прокату

Єнакіївський металургійний завод (ЄМЗ) групи «Метінвест» після модернізації підприємства налагодив випуск 12-метрового прокату.

Про це повідомляється в прес-релізі «Метінвесту».

Згідно з повідомленням, на стані «550» після капітального ремонту ділянки холодильника з'явилася можливість виробляти 12-метрові фасонні профілі для машино- і суднобудування, тоді як раніше агрегат спеціалізувався лише на прокаті продукції довжиною від 3 до 9 метрів.

«Ключовою опцією в комплексі ремонтних робіт є установка додаткового, третього ланцюгового транспортера, який і дозволяє прокатувати продукцію до 12 метрів», - повідомляє прес-служба «Метінвесту».

За даними компанії, інвестиції в проект становили 4,5 млн грн.

«На ринку металопродукції встановилася жорстка конкуренція, і ми беремося за виробництво раніше невластивих нам видів прокату. Традиційно на стані «550» ми виробляли металопрокат довжиною 3-9 метрів. Тільки за перший тиждень листопада ми виробили понад одну тисячу тонн продукції 12-метрової довжини: швелер і балку № 12», - цитує прес-служба генерального директора ЄМЗ Олександра Подкоритова.

Довідка УНІАН. На стані «550» Єнакіївського метзаводу виробляється понад 20 видів фасонного і сортового прокату: швелери, балки, кутки, смуга для клеми роздільного кріплення залізничних рейок, полособульбові профілі, рейки для вузькоколійки.

ПАТ «ЄМЗ» є одним зі світових лідерів з виробництва товарної заготовки.

Компанія виробляє катану і литу заготовки, стержневий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, куточки тощо).

Єнакіївський металургійний завод за 2011 рік наростив виробництво прокату на 6,4% у порівнянні з 2010 р. - до 2,548 млн тонн.

До групи «Метінвест» входять ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» і українсько-швейцарське спільне підприємство ТОВ «Метален», які здійснюють господарську діяльність на одному виробничому майданчику і мають єдиний виробничий цикл.