Металургам прогнозують, що в 2013 році їхні збитки скоротяться удвічі

У 2013 році збитки металургів повинні скоротитися за рахунок поліпшення світової кон'юнктури ринку сталі. Такий прогноз дав керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії «Арт Капітал» Ігор Путілін, коментуючи УНІАН інформацію про те, що доподатковий збиток металургійних підприємств України за 9 місяців 2012 року становив 10,964 млрд грн.

«У 2013 році збитки металургів повинні скоротитися за рахунок поліпшення світової кон'юнктури ринку сталі - світовий попит на сталь почне знову зростати і українські заводи завдяки цьому покращать свої результати, проте як і раніше будуть працювати у збиток. Ми прогнозуємо, що збитки до оподаткування можуть скоротитися вдвічі порівняно з 2012 р.», - сказав аналітик.

На думку І. Путіліна, основною причиною зростання збитку металургів в поточному році стало падіння цін на сталь, зокрема, в Україні середні ціни на заготовку впали на 12%. Другою причиною він назвав спад виробництва, пов'язаний зі зниженням світового попиту на сталь.

«Загальна політика трансфертного ціноутворення в холдингових ГМК компаніях спрямована на завищення витрат/собівартості виробництва сталі саме на металургійних заводах, тоді як видобуток і виробництво залізної руди отримує за рахунок цього надприбуток», - сказав експерт, характеризуючи внутрішньокорпоративні причини збитковості металургійних підприємств України, більшість з яких в входять до складу великих гірничо-металургійних груп і холдингів.

Аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Гайда також бачить причини збитків метпідприємств у зміні світової кон'юнктури ринку. «На фінансові результати українських металургів істотно впливає уповільнення зростання світової економіки. Зараз ми спостерігаємо зниження платоспроможного попиту не тільки в Україні, але і в Європі. Крім того, на зовнішні ринки експорту вийшов Китай із низькими цінами на прокат, що значно знижує конкурентоспроможність української продукції», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН,від'ємний фінансовий результат до оподаткування металургійних підприємств України за 9 місяців 2012 року становив 10,964 млрд грн, що в 11 разів більше показника за 9 місяців 2011 року (1 млрд грн). За підсумками 9 місяців т. р. з усіх підприємств об'єднання металургійних заводів «Металургпром» мінімальний прибуток до оподаткування отримали тільки Донецький металургійний завод і завод «Електросталь» (Курахово донецької обл.), Всі інші підприємства отримали збитки.