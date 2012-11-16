Air Liquid купує активи ЄМЗ для будівництва повітророздільної установки

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив дочірнsq компанії французької Air Liquid компанії "Ер Лікід Єнакієве" придбати ділянку промислового майданчика Єнакіївського металургійного заводу (ЄМЗ) і українсько-швейцарського підприємства "Метален" для будівництва повітророздільної установки. Про це повідомила прес-служба АМКУ.

"Надано дозвіл "Ер Лікід Єнакієве" на придбання активів у вигляді цілісного майнового комплексу, який належить спільному українсько-швейцарському підприємству ТОВ "Метален" (Єнакієве) та ПАТ "Єнакіївський металургійний завод"(Єнакієве), що забезпечує можливість здійснення господарської діяльності з виробництва промислових газів ", - йдеться в тексті розпорядження АМКУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що «Єнакіївський металургійний завод» отримав від французької компанії Air Liquid першу партію імпортного обладнання для будівництва нового кисневого блоку. Загальна сума інвестицій в даний проект з боку групи компаній «Метінвест» становить 30 млн доларів, з боку Air Liquid - 100 млн доларів. Очікувана потужність повітророздільних установки, запуск якої планується на 2014 рік, - 40 тис. куб. м кисню в годину.

Довідка УНІАН. Єнакіївський металургійний завод є одним зі світових лідерів з виробництва товарної заготовки. Компанія виробляє катану і литу заготовку, стержневий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, куточки тощо). ЄМЗ входить до Металургійного дивізіону Групи «Метінвест».

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).