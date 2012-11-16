Спад промвиробництва в жовтні становив 4,2%

В Україні спад промислового виробництва в жовтні 2012 року порівняно з жовтнем 2011 року становив 4,2%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні-жовтні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року спад промвиробництва становив 1,4%, у жовтні 2012 року проти вересня зафіксовано зростання – 5,8%.

За даними Держстату, найбільше зниження обсягів промвиробництва в жовтні 2012 року проти жовтня 2011 року зафіксоване у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - на 30,4% і машинобудуванні - на 10%, зокрема спад обсягів виробництва машин і устаткування становив 16,2%, електричного, електронного і оптичного устаткування - 12,1%, транспортних засобів і устаткування — 4,1%.

Також спад виробництва зафіксовано в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів - на 9,4%, виробництві неметалевої мінеральної продукції — на 7%.

Основне зростання виробництва в жовтні 2012 року проти жовтня 2011 року зафіксоване в целюлозно-паперовому виробництві, видавничій справі — на 12,4%, хімічній і нафтохімічній промисловості - на 7,4%, зокрема в хімічному виробництві - на 8,2%. Зростання виробництва у видобувній промисловості становило 0,5%, зокрема у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин - 4,6%, при цьому у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, зафіксовано спад - на 4,7%.

У виробництві та розподілі електроенергії, газу і води обсяги промвиробництва в жовтні ц.р. проти жовтня 2011 року знизилися на 5,2%, проти вересня 2012 року - зросли на 11,4%, а в січні-жовтні 2012 року до аналогічного періоду 2011 року - зростання на 4%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% порівняно зі зростанням на 11,2% в 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва в жовтні 2011 року порівняно з жовтнем 2010 року становило 4,7%, у січні-жовтні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року — 8,2%.

Згідно з прийнятою наприкінці минулого року Держпрограмою економічного і соціального розвитку на 2012 рік, зростання промвиробництва цього року за песимістичними оцінками становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.