Кабмін включив "Україна-Аероальянс" в список спецекспортерів військових товарів

Кабінет Міністрів України включив авіакомпанію "Україна-Аероальянс" до списку національних спецекспортерів з правом здійснення авіаперевезень товарів військового призначення. «Надати до 1 листопада 2015 року приватному акціонерному товариству «Авіакомпанія Україна-Аероальянс» повноваження на право здійснення експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення», - йдеться в урядовій постанові. Авіакомпанія «Україна-Аероальянс» спеціалізується на пасажирських і вантажних перевезеннях.

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