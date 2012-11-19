Виробництво труб в Україні за 10 місяців знизилося

Виробництво труб (труби великого і малого діаметрів, порожнисті профілі, з чорних металів) в Україні в січні-жовтні 2012 р. знизилося на 4,8%, порівняно з аналогічним показником 2011 р., - до 1,91 млн тонн.

Такі дані наводить Державна служба статистики.

Згідно з інформацією Держстату, у жовтні ц.р. виробили 186 тис. тонн труб, що на 3,1% менше показника вересня і на 6,6% менше показника жовтня 2011 року.

Як повідомляв раніше УНІАН з посиланням на об'єднання «Металургпром», за 10 місяці 2012 р. виробництво сталевих труб в Україні скоротилося щодо аналогічного періоду 2011 р. на 5%, або на 93 тис. тонн, - до 1,771 млн тонн.

За 2011 р. виробництво сталевих труб в Україні зросло проти 2010 р. на 26%, або на 454 тис. тонн, - до 2,213 млн тонн.

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