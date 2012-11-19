Кабмін схвалив утилізаційний збір на авто з преференціями для вітчизняних виробників

Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про введення утилізаційного збору на автомобілі, яким вітчизняним виробникам надаватимуться преференції з його сплати.

Про це УНІАН повідомив міністр екології і природних ресурсів України Едуард Ставицький.

«Ми затвердили законопроект і затвердили постанову про спрямування його до Верховної Ради», - сказав Е.Ставицький.

Він також повідомив, що документ буде переданий до ВР після того, як робоча група уточнить деякі цифри в документі.

Е.Ставицький уточнив, що утилізаційний збір діятиме на імпортні автомобілі, а вітчизняні виробники одержать преференції.

«На вітчизняні ми також вводимо, але там у нас буде для внутрішнього виробника передбачена спеціальна процедура, як в Європі і Росії, яка дозволятиме надавати деякі преференції для вітчизняного виробника», - сказав Е.Ставицький.

Він висловив сподівання, що закон про введення утилізаційного збору буде ухвалений парламентом і підписаний Президентом до кінця року.

«Сподіваємося, що цього року закінчимо всю процедуру», - сказав Е.Ставицький.

Крім того, він уточнив, що на сьогодні утилізаційний збір на російські автомобілі в Україні не діє, оскільки не були виконані всі процедури з його введення.

«На даному етапі збір не діє», - зазначив Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд підготував проект постанови, якою дія утилізаційного збору розповсюджується не лише на автомобілі з Росії, але й на імпорт цієї продукції з усіх країн. При цьому, планувалося домовитися з РФ про незастосування цього збору в двосторонній торгівлі шляхом встановлення національних режимів. Проте відповідна міжурядова угода, згідно з якою Україна і Росія введуть такий режим, так і не була підписана, як планувалося, 28 вересня у рамках проведення самміту глав урядів СНД у Ялті. Постанова про дію утилізаційного збору на весь імпорт автомобілів не була ухвалена.

З 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія цього збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожче. Збір був введений з метою захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на автомобілі і автобуси, що імпортувалися з Росії.