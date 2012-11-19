Динаміку промвиробництва в Україні досі визначає слабкий попит - експерти

Негативна динаміка промислового виробництва в Україні у січні-жовтні 2012 року, як і раніше обумовлена ​​слабким зовнішнім і внутрішнім попитом.

Як відзначається в аналітичному огляді, підготовленому експертами «ІНГ Банк Україна», жовтневий спад промвиробництва на рівні 4,2% відповідає прогнозам банку (-4,5%), але краще консенсус-прогнозу (-6,3%).

В «ІНГ Банк Україна» зазначають, що динаміка промвиробництва з початку року також демонструє погіршення - до -1,4%. При цьому, за словами аналітиків банку, металургія минулого місяця залишалася головним фактором динаміки показника промвиробництва, показавши в річному вираженні зниження на 9,4% на тлі низького глобального попиту.

«Враховуючи низький попит на зовнішніх ринках, у поточному році ми спостерігаємо збереження негативної динаміки в промисловості, при цьому в листопаді-грудні ступінь зниження може бути менше через вплив ефекту бази порівняння, - йдеться в аналітичному огляді. - Наш прогноз зростання промвиробництва на кінець року залишається на рівні -1,2% (спад 1,2%) ».

У свою чергу, керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен також називає слабкий зовнішній і внутрішній попит основними причинами негативної динаміки українського промвиробництва.

Водночас, він також відзначає існування низки негативних структурних факторів. «Сектор нафтопереробки показує глибокий мінус, проте ринок нафтопродуктів купається в імпорті», - говорить О.Вальчишен.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в жовтні 2012 року порівняно з жовтнем 2011 року становив 4,2%. У січні-жовтні 2012 року порівняно з аналогічним період 2011 року спад промвиробництва становив 1,4%, у жовтні 2012 року проти вересня зафіксований ріст - 5,8%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% порівняно із зростанням на 11,2% у 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва в жовтні 2011 року порівняно з жовтнем 2010 року становило 4,7%, в січні-жовтні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 8,2%.

Згідно з прийнятою в кінці минулого року Держпрограмою економічного і соціального розвитку на 2012 рік, зростання промвиробництва в поточному році за песимістичними оцінками становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.

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