У жовтні в Україні різко скоротилось виробництво легкових авто, вантажівок та автобусів

У жовтні 2012 року в Україні різко скоротилося виробництво легкових і вантажних автомобілів, а також автобусів, у порівнянні з жовтнем минулого року.

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-жовтні 2012 року скоротилося на 23,7% до 61,5 тис. одиниць, повідомила Державна служба статистики України.

При цьому в жовтні випуск «легковиків» становив 6,5 тис. одиниць, що на 14,4% перевищує обсяг виробництва у попередньому місяці, але на 25,9% менше показника жовтня 2011 року.

Держстат також повідомляє, що виробництво вантажних автомобілів в країні за десять місяців 2012 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 6,9% до 2 441 одиниць, а випуск автобусів скоротився на 7,1% до 2 800 одиниць.

У жовтні випуск вантажних автомобілів порівняно із жовтнем 2011 року впав на 39,9% до 173 одиниць, а випуск автобусів скоротився на 42,8% до 246 одиниць.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів та автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), Корпорація «Богдан», «Єврокар», Корпорація «АІС» («КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).

Експерти називають причинами скорочення виробництва відсутність держпідтримки і слабкий рівень автокредитування.