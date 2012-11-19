Експерт прогнозує зростання промвиробництва в 2013 році до 2,3%

Спад промислового виробництва в Україні за підсумками 2012 року може становити 3-3,5%, при цьому в наступному році можливе зростання до 2,3%, повідомила в коментарі агентству УНІАН експерт інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Марія Сальникова.

«Зниження інтересу до експортованих Україною товарів протягом 2012 року може призвести до падіння фактичних показників промислового виробництва на 3-3,5%», - сказала експерт.

За словами М.Сальникової, негативна динаміка темпів зростання промислового виробництва в Україні за жовтень обумовлена ​​значною мірою зовнішнім тиском на тлі боргової кризи країн єврозони, недомовленості Греції з кредиторами про відстрочку виплат за кредитом і початком стурбованості щодо ситуації з бюджетом у США.

«На 2013 рік ми очікуємо відновлення світової експортно-імпортної активності, і за підсумками року темпи зростання промисловості можуть становити 2,3%», - зазначила М.Сальникова.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в жовтні 2012 року порівняно з жовтнем 2011 року становив 4,2%. У січні-жовтні 2012 року порівняно з аналогічним період 2011 року спад промвиробництва становив 1,4%, у жовтні 2012 року проти вересня зафіксований ріст - 5,8%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% порівняно із зростанням на 11,2% у 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва в жовтні 2011 року порівняно з жовтнем 2010 року становило 4,7%, в січні-жовтні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 8,2%.

Згідно з прийнятою в кінці минулого року Держпрограмою економічного і соціального розвитку на 2012 рік, зростання промвиробництва в поточному році за песимістичними оцінками становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.