Український ринок металопрокату скоротився на 4%

Обсяг українського ринку металопрокату (без урахування трубної продукції) за підсумками січня-вересня 2012 року скоротився на 4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 5,2 млн тонн.

Про це повідомляється в маркетинговому звіті АТ «Українська гірничо-металургійна компанія» (УГМК), переданому УНІАН.

До того ж за даними УГМК, обсяг імпорту (без урахування труб) металопрокату за 9 місяці 2012 р. зріс до 23,4% з 21,1%.

Згідно з повідомленням УГМК, у структурі постачань прокату будівельного сортаменту спостерігається приріст оцинкованої сталі (на 26%), арматури (на 12%) і швелера (на 4%).

Також у повідомленні наголошується, що за підсумками 9 місяців 2012 р. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизилися обсяги поставок гарячекатаного листа (на 1%), катанки (на 13%), холоднокатаного листа (на 4%), куточка (на 13 %) і двотаврової балки (на 8%).

«За 9 місяці 2012 року періодично виникали періоди дефіциту деяких видів металопродукції будівельного сортаменту, що було пов'язано з нерівномірністю графіка прокату заводами. Найчастіше спостерігався дефіцит дрібносортного куточка (20-32 мм), арматури (8-12 мм) і гарячекатаного листа (8 мм)», - сказано в повідомленні з посиланням на заступника генерального директора АТ «УГМК» Віталія Ключника.

Основними кінцевими споживачами металопрокату за підсумками трьох кварталів 2012 р. стали трубні заводи - 20,8% і вагонобудівні підприємства - 10,4%.

Довідка УНІАН. ПАТ «Українська гірничо-металургійна компанія» («УГМК») створена в березні 1998 року з метою забезпечення широкого кола споживачів необхідним асортиментом металопрокату високої якості, пропонуючи до того ж широкий вибір сервісних послуг.

УГМК - офіційний представник металопродукції ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (АМК); ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (ДМКД); ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (ДТЗ).