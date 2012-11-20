Виробництво сталі в Україні в жовтні скоротилося на 8,5%

Виробництво сталі в Україні в жовтні 2012 р. скоротилося на 8,5% - до 2,8 млн тонн, порівняно з жовтнем 2011 р.

Такі дані наведено у звіті World Steel Organisation.

Згідно з інформацією організації, виплавлення сталі за 10 місяців в Україні скоротилося на 5,7% - до 27,924 млн т, порівняно з аналогічним показником 2011 р.

У звіті повідомляється, що виробництво сталі у світі за жовтень п.р. зросло на 1,3% - до 126 млн т, порівняно з жовтнем минулого року. За 10 місяців світове виплавлення сталі виросло на 0,7% і становило 1,2766 млрд т, порівняно з торішнім показником.

У звіті повідомляється, що завантаження потужностей підприємств металургії знизилося на 1,2% - до 76,5% порівняно з вереснем 2012 р., і на 1,4% порівняно з жовтнем 2011 р.

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