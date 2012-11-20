Україна та Німеччина планують спільне виробництво зернозбиральної техніки

Українські і німецькі виробники сільськогосподарської техніки під час Міжнародної спеціалізованої виставки з тваринництва «Euro Tier 2012» (Ганновер, Німеччина) 13-16 листопада домовилися про створення пілотного проекту зі спільного виробництва зернозбиральних комбайнів TUCANO і тракторів Xerion компанії СLAAS. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Згідно з повідомленням, у зустрічі з німецького боку взяли участь віце-президент компанії CLAAS Global Sales GMBH Дітер Дюрінгер, керівник компанії John Deere в Германії Дірк Штратманн, з української - директор департаменту інженерно-технічного забезпечення і сільгоспмашинобудування Олександр Григорович, директор УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого Володимир Кравчук і віце-президента Всеукраїнської асоціації машинобудівників «Украгромаш» Олександр Олійник.

Як повідомили у міністерстві, під час зустрічі було визначено графік поставок комплектуючих для виготовлення техніки на українських машинобудівних підприємствах. Крім того, у рамках посилення співпраці між Асоціацією союзу німецьких машинобудівників і Всеукраїнською асоціацією машинобудівників «Украгромаш» буде проведено круглий стіл для визначення подальших дій.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, за рік українські сільгоспвиробники купують техніку на суму близько 4 млрд грн. За словами заступника міністра аграрної політики і продовольства Олександра Сеня, оновлення технічної бази українського сільського господарства, зокрема, закупівля новітньої сільгосптехніки, є одним з ключових питань розвитку аграрного сектору України.

На початку листопада поточного року Верховна Рада України ухвалила закон про кредитування за спецрежимом підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу. Згідно із законом, кредитування підприємств вітчизняного машинобудування для АПК здійснюється у порядку надання кредитів на загальних підставах і за спеціальним режимом кредитування, який передбачає компенсацію ставки за кредитами в розмірі до 70% облікової ставки, встановленої Національним банком України. Раніше ця норма діяла тільки з 2003 по 2010 роки.