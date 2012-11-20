ВР ухвалила у першому читанні законопроект про екологічний податок за утилізацію авто

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів)» (№11260).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 232 народних депутата при необхідних 226.

Згідно із законопроектом, платниками податку на утилізацію є особи, які ввозять на митну територію України транспортні засоби; особи, які здійснюють виробництво транспортних засобів на митній території України для подальшого продажу на внутрішньому ринку; особи, які купують транспортні засоби у тих, хто не є платником податку.

При цьому податок на утилізацію не платять особи, які ввозять транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам або консульським установам; особи, які ввозять на митну територію України транспортні засоби, раніше вивезені з України за наявності доказів попереднього вивезення; особи-нерезиденти, які тимчасово ввозять на митну територію України транспортні засоби особистого користування; особи, які ввозять транспортні засоби в режимі транзиту або ввозять на митну територію України збережені чи відреставровані автомобілі, види і категорії яких визначає Кабінет Міністрів України. Крім того, не платять податок на утилізацію виробники, які включені до реєстру осіб, що взяли на себе зобов'язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, а також ті, хто купує автомобілі, куплені до 1 січня 2013 року у продавців, які є платниками податку.

Ставки податків на утилізацію транспортних засобів встановлюються в таких розмірах: на легкові автомобілі – 5500 грн, автобуси - 38 000 гривень, на вантажо-пасажирські та вантажні автомобілі - 38 000 гривень, на спеціальні категорії та підкатегорії автомобілів М2, М3, N1, N2, N3 – 38 000 гривень, на самоскиди - 38 000 гривень.

Сума податку на утилізацію розраховується з урахуванням суми податку, що підлягає до оплати, ставки податку, відповідного коефіцієнта і кількості транспортних засобів.

Крім того, орган внутрішніх справ здійснює державну реєстрацію і перереєстрацію транспортних засобів на основі довідки про сплату податку утилізації або довідки про звільнення від сплати податку утилізації. Це правило не розповсюджується на транспортні засоби, придбані до 1 січня 2013 року.

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