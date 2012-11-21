Наглядову раду "Запоріжвогнетриву" очолив комерційний директор "Запоріжсталі"

Головою наглядової ради заводу «Запоріжвогнетрив» обрано комерційного директора металургійного підприємства «Запоріжсталь» Володимира Байду. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Запоріжвогнетрив».

Згідно з повідомленням, колишній голова наглядової ради підприємства Євген Карташов пішов з посади у зв'язку з обранням його народним депутатом Верховної Ради України 7-го скликання.

Також уточнюється, що раніше В.Байда був членом наглядової ради «Запоріжвогнетриву». На даний момент наглядова рада «Запоріжвогнетрив» складається з 4 осіб.

Як повідомляв УНІАН, генеральним директором «Запоріжвогнетриву» призначений Віктор Бусько, який раніше обіймав посаду комерційного директора «Азовсталі».

Довідка УНІАН. ПАТ "Запоріжвогнетрив" - одне з найбільших підприємств в Україні з виробництва вогнетривких виробів і матеріалів високої якості. Підприємство виробляє широкий спектр вогнетривких матеріалів для металургійної, енергетичної, харчової промисловості, будівельних матеріалів. Продукція підприємства широко використовується в Україні, а також в країнах СНД та далекого зарубіжжя - Алжирі, Єгипті, Індії, Кубі, Пакистані, Туреччині і ін

Володимир Байда народився в Україні, в м. Києві 6 грудня 1976 року. У 1998 році закінчив економічний факультет Білоцерківського державного аграрного університету. В 2003 році отримав ступінь магістра з економіки в Університеті Штату Північна Дакота, США. З 2004 по 2008 роки працював менеджером з логістики в компанії «Проктер енд Гембл» в Україні і в Росії.

У січні 2008 року перейшов на роботу в Метінвест Холдинг. Керував закупівлями матеріально-технічних ресурсів у тендерній службі ЗАТ «Макіївський металургійний завод», з жовтня 2008 р. очолював управління поставок сировини Дивізіону сталі і прокату холдингу. З листопада 2009 року керував компанією «Метінвест-Ресурс» (до лютого 2010 р. - ТОВ «Прометей»). До сфери діяльності компанії входить забезпечення брухтом чорних металів підприємств групи Метінвест, поставка металобрухту на інші металургійні заводи України.

У липні 2012 р. "Метінвест" викупив контрольний пакет "Запоріжсталі" і змінив весь менеджмент комбінату. В.Байда був призначений комерційним директором "Запоріжсталі".