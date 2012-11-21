У 100 містах України готується до запуску проект зі збору відпрацьованих батарейок

Державне підприємство «Укрекоресурси» до кінця поточного року планує встановити 100 контейнерів для збору відпрацьованих батарейок в ста містах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у середу повідомила начальник департаменту маркетингу «Укрекоресурсів» Ольга Дробишева.

Вона зазначила, що сьогодні підприємство шукає потенційних партнерів для розміщення контейнерів. Планується, що вони розмістяться в магазинах великих торговельних мереж в 49 містах з населенням понад 100 тис. осіб (по одному контейнеру - на кожне місто, у великі міста - по 3 контейнери, у Києві - 5 контейнерів). Розглядається можливість закупити контейнери (вартістю 480 грн за штуку) у держпідприємства «Аргентум» (Львів) або в інших підприємств.

«Планується все це організувати протягом місяця і запустити проект перед Новим роком», - уточнила О. Дробишева.

Передбачається, що після розміщення контейнера магазин контролюватиме його наповнення. Батарейки планується доставляти на підприємство «Аргентум», яке розробило і випробувало технологію з переробки батарей і вилучення з них металів та іншої сировини для хімічної промисловості.

«На сьогодні це єдине підприємство в Україні, яке може переробляти батарейки. Саме ми («Укрекоресурси» - УНІАН) можемо забезпечити доставку батарейок», - додала О. Дробишева.

Начальник департаменту маркетингу підприємства повідомила, що дізнатися про найближчий пункт прийому батарейок можна буде на сайті «Укрекоресурсів».

У свою чергу директор інноваційного центру підприємства «Аргентум» Тарас Когут зазначив, що в Україні кожен день викидається близько 12 тонн батарейок. При цьому в країні відсутня система збору, доставки та переробки цих ресурсоцінних відходів.

За його словами, з 10 тонн батарейок шляхом переробки можна витягти 1,5 тонни цинку, до 20% нікелю, до 20% оксиду марганцю (з якого можна виготовляти медичну марганцівку).

Т. Когут додав, що 95% батарейок повністю переробляються, а з тих видів батарейок, переробка яких дуже затратна, можна створювати технологічні родовища.

Він зазначив, що підприємство «Аргентум» напрацювало технологію з переробки батарей і готове передавати її іншим підприємствам. Потужності підприємства дозволяють переробляти 1 тонну батарейок на день.

Т. Когут уточнив, що за рік з моменту встановлення контейнерів в магазинах Сімферополя, Ужгорода, Запоріжжя, Львова, Харкова люди здали понад 1,5 тонни батарейок.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрекоресурси» створено в 2001 році, є єдиним уповноваженим підприємством, яке відповідає за побудову на загальнонаціональному рівні системи збору та утилізації відходів як вторинної сировини, а також за організацію системи роздільного збору твердих побутових відходів.