Новим гендиректором ММК ім. Ілліча призначено колишнього гендиректора Харцизького трубного заводу

Наглядова рада «Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча »(ММК ім. Ілліча) призначила на посаду генерального директора Юрія Зінченка, який раніше обіймав посаду гендиректора «Харцизького трубного заводу».

Про це повідомляється у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, на посаду першого заступника генерального директора призначений Владислав Климанчук, який раніше обіймав посаду заступника головного інженера на ММК ім. Ілліча.

У повідомленні наголошується, що зі своїх посад були звільнені генеральний директор Володимир Бойко і його заступник Сергій Матвієнков.

Нагадаємо, В. Бойко обраний депутатом Верховної Ради 7-го скликання.

Довідка УНІАН. Юрій Зінченко з 1997 року працював на металургійному комбінаті «Азовсталь». У квітні 2009 року Ю.Зінченко був призначений головним інженером Харцизького трубного заводу (входить до Групи "Метінвест"). З вересня 2010 року став виконувачем обов'язків Генерального директора ХТЗ, а з квітня 2011 року - генеральним директором ХТЗ.

Ю.Зінченко має 2 вищі освіти за спеціальностями «Металургія чорних металів» і «Міжнародна економіка».

ММК ім. Ілліча входить до Металургійного дивізіону Групи «Метінвест».

Комбінат повного металургійного циклу виробляє плоский прокат і труби із вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити та товсті листи, призначені для виготовлення магістральних труб, морських суден, посудин, що працюють під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій.

ММК ім. Ілліча за 2011 р. наростив виробництво прокату на 6,6% - до 5,2 млн тонн.