В. о. гендиректора Харцизького трубного заводу призначено Павла Узбека

Наглядова рада Харцизького трубного заводу (ХТЗ) призначила виконувачем обов'язків генерального директора підприємства Павла Узбека. Повідомлення підприємства опубліковано в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, П.Узбек раніше обіймав посаду першого заступника генерального директора - фінансового директора.

Як повідомляв УНІАН, генерального директора «ХТЗ» Юрія Зінченка призначили гендиректором Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча.

Довідка УНІАН. ПАТ «Харцизький трубний завод», що входить до групи «Метінвест», - найбільший в СНД завод-виробник прямошовних електрозварювальних труб великого діаметру від 508 до 1422 мм із зовнішнім антикорозійним і внутрішнім антикорозійним або гладкостним покриттям для магістральних газо- і нафтопроводів.

Потужності заводу дозволяють виробляти понад 1,3 млн тонн труб на рік, у тому числі 665 тис. тонн труб з покриттям.

Павло Узбек має 2 вищі освіти, є кандидатом економічних наук, працював на багатьох підприємствах гірничо-металургійного комплексу України, серед яких ХТЗ та МК «Азовсталь» (обидва входять до групи "Метінвест"). П.Узбек до приходу на ХТЗ з 2002 року був головним бухгалтером, а потім директором з економіки та фінансів ВАТ "Азовсталі".

З грудня 2008 р. П.Узбек обіймав посаду в.о. гендиректора ХТЗ, його повноваження підтвердили загальні збори акціонерів рішенням від 20 березня 2009 р.

21 травня 2009 р. НР ХТЗ звільнила Узбека від виконання обов'язків гендиректора підприємства на підставі його заяви про звільнення і переведення на посаду фінансового директора ХТЗ з 22 травня 2009 р.