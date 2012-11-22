Стаханівський ВБЗ скоротив випуск вагонів на 24%

Стаханівський вагонобудівний завод (Луганська обл.) pа січень-жовтень 2012 року скоротиd виробництво вантажних вагонів на 24% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 4578 одиниць.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, за вказаний період виручка від реалізації вагонів становила понад 2,6 млрд грн, при цьому понад 85% продукції було відправлено на експорт.

Також повідомляється, що в рамках співпраці з балтійськими залізницями в країни Балтії було поставлено 380 платформ моделі 13-935А-04, призначених для перевезення великотоннажних контейнерів, колісної та гусеничної техніки.

«У поточному році ми відновили виробництво платформ, вагонів-самоскидів, хоперів-мінераловозів, випускаючи сьогодні практично весь модельний ряд продукції, тоді як у минулому році понад 90% у виробничій програмі припадало на піввагони. На ринку піввагонів сьогодні встановилася стійка тенденція до зниження попиту. Водночас негайного поновлення вимагає парк спеціалізованого рухомого складу, який практично не оновлювався останніми роками... Сьогодні потужності підприємства практично повністю завантажені», - цитує прес-служба голову наглядової ради Стаханівського ВБЗ Едуарда Місевру.

Крім того, у повідомленні підприємства зазначено, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Стаханівський ВБЗ перейменований з відкритого акціонерного товариства в публічне акціонерне товариство. Відповідне рішення було прийнято на позачергових зборах підприємства, на якому також була затверджена нова редакція статуту товариства та внутрішніх положень.

Як повідомляв УНІАН, Стаханівський вагонобудівний завод в I півріччі 2012 року скоротив виробництво на 34,1% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 2,7 тис. вантажних вагонів.

У січні-червні 2012 року завод скоротив чистий прибуток на 71,6% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 34,4 млн грн.

У 2011 році Стаханівський ВБЗ скоротив виробництво вагонів на 8,4% порівняно з 2010 роком - до 6810 штук.

Довідка УНІАН. ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» (Луганська обл.) - одне з провідних вагонобудівних підприємств України.

Завод експортує до 95% вироблюваної продукції. Основні покупці його продукції - державні підприємства та приватні компанії України, Росії, Узбекистану, Казахстану, а також країн Балтії.

Завод контролює група банку «Фінанси і кредит» Костянтина і Олега Жеваго.