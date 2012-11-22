Падіння індексу виробництва базових галузей в Україні в жовтні залишилося на рівні 5%

В Україні в жовтні 2012 року падіння індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) не змінилося порівняно з вересневим показником і становило 5% у річному вираженні, повідомляється на сайті Національного банку України.

До того ж, за інформацією Нацбанку, за підсумками січня-жовтня 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зниження ІВБГ становило 1,3%.

Водночас у повідомленні зазначається, що ІВБГ не враховує динаміку галузей сфери послуг, які входять до складу ВВП і мають більшу питому вагу порівняно з минулими періодами. «Завдяки зростанню обсягу наданих послуг за 10 місяців цього року (за оцінками НБУ, близько 10%) приріст реального ВВП залишився на позитивному рівні», - зазначають в Нацбанку.

У повідомленні наголошується, що завдяки збереженню високого внутрішнього попиту в жовтні відбулося поліпшення динаміки промислових галузей, орієнтованих на забезпечення внутрішнього ринку. «Так, після падіння у вересні обсягів харчової промисловості на 4,7% та легкої на 8,3% у річному вираженні зростання їхніх обсягів у жовтні в річному вираженні становило 2,2% і 1,4% відповідно», - кажуть в НБУ.

Крім того, зазначається, що прискорення ділової активності в Російській Федерації сприяло уповільненню падіння обсягів виробництва машинобудування з 20,1% у вересні в річному обчисленні до 10% у жовтні. Так, за інформацією Нацбанку, падіння обсягів промислового виробництва сповільнилося з 7% у вересні в річному вимірюванні до 4,2% у жовтні, а його негативний внесок у зміну ІВБГ зменшився.

Також повідомляється, що показники інших базових галузей, що входять до складу індексу, погіршилися через високу базу порівняня минулого року.

У НБУ відзначають, що незважаючи на зростання капітальних витрат у вересні на 5,1% у річному вимірюванні падіння обсягів будівельних робіт у жовтні прискорилося саме через високу базу порівняння минулого року (за 10 місяців падіння становило 10,2%, порівняно з відповідним періодом минулого року). «Рекордно високий урожай зернових культур минулого року (56,7 млн ​​тонн) є високою базою порівняння для нинішніх показників сільського господарства. Також зазначається, що навіть при врожаї зернових культур у поточному році вище середнього (40,9 млн тонн у порівнянні із середнім показником за 1991-2011 рр., що дорівнює 36.4 млн т), обсяги сільського господарства за 10 місяців поточного року знизилися на 5, 1% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Держстату, ВВП України в третьому кварталі 2012 року скоротилося у порівнянні з третім кварталом 2011 року на 1,3%, а порівняно з другим кварталом 2012 року з урахуванням сезонного фактору - на 1,2%.

Зростання ВВП країни у ІІ кварталі 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року становило 3%, у I кварталі - 2%.

У третьому кварталі 2011 року зростання ВВП України проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 6,6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

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