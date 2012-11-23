Російські виробники літаків мають бути готовими до конкуренції на внутрішньому ринку – Медведєв

Російські виробники літаків мають бути готовими до конкуренції на внутрішньому ринку із зарубіжними виробниками.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав на засіданні уряду РФ під час обговорення програми «Розвиток авіаційної промисловості на період з 2013 по 2025 рік».

«Наші виробники повинні відчувати, що в потилицю їм дихають іноземці, в іншому разі ніякого сенсу не буде. Я звертаю увагу на те, що в інших країнах, великих авіаційних країнах в ЄС і в США, часто купуються іноземні літаки для того, щоб їх власна промисловість розвивалася», - сказав Д.Медведєв.

Він наголосив, що потрібно зробити все, аби створити конкурентне середовище на ринку.

Зі свого боку, міністр оборони РФ Сергій Шойгу звернув увагу на питання ціноутворення на російську вертолітну і авіаційну техніку.

«Я вже доповідав про космічне, вибухове зростання цін на вертолітну техніку, коли за чотири роки ціна злетіла втричі, а за деякими зразками - у 3,5 рази. Щодо літаків – наймінімальніше зростання цін за дуже короткий період - це вдвічі», - сказав С.Шойгу.

Він наголосив, що має встановлюватися справедлива ціна на продукцію, або має бути організована конкуренція за рахунок зарубіжної техніки. За його словами, Міноборони РФ наразі не може порозумітися з виробниками.

Д.Медведєв повідомив, що загалом до 2020 року потреба російських авіакомпаній у поставках оцінюється до 1,3 тис. пасажирських літаків.

Він наголосив, що основна мета програми – підвищити можливості і наситити авіаринки конкурентоспроможною російською авіатехнікою.

«Загалом за час реалізації державної програми планується збудувати понад 3,3 тис. літаків і 5,5 тис. вертольотів цивільного і військового призначення, а також випустити понад 33 тис. авіадвигунів», - сказав Д.Медведєв.

За його словами, середній вік магістральних літаків у РФ – 17 років, а вік регіональної авіації наближається до 30 років.

«На світовому авіаринку у Росії, загалом, до цього часу непогані позиції, зокрема й за тим, що ми робили останніми роками. Ми перебуваємо в трійці лідерів, але це не Богом дане місце: наше завдання – закріпитися, і, звичайно, ми повинні сильніше натиснути у сегменті цивільної авіатехніки, і це почесне місце у трійці зберегти, маю на увазі, що на перших місцях там Європа і Америка», - сказав Д.Медведєв.

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Як повідомляв УНІАН, Україна спільно з Росією реалізує кілька проектів з виробництва літаків лінійки «Ан». Зокрема, Ан-148/Ан-158, Ан-140, також тривають роботи з початку серійного виробництва літаків Ан-70 і Ан-124.