«Донецьксталь» ввела в експлуатацію вагонобудівний цех

Великий український виробник металопродукції «Донецьксталь - металургійний завод», у рамках розширення номенклатури продукції, ввів в експлуатацію вагонобудівний цех проектною потужністю 200 вагонів на місяць. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Донецького міського голови Олександра Лук'янченка.

Згідно з інформацією, на цей день у новому цеху зроблені 100 вагонокомплектів, 25 вагонів вже були відвантажені споживачам.

«Вагонний цех дозволив завантажити людей, які звільнилися після закриття мартенівського виробництва, випускати нову продукцію, і сьогодні Донецький метзавод вже став учасником машинобудівного ринку», - зазначив О.Лук 'янченко.

Крім того, повідомляється, що на заводі проводиться будівництво шредерної установки для переробки брухту, зокрема, відходів виробництва та утилізації автомобілів.

«На «Донецьксталі» будують першу установку, яка буде утилізувати металобрухт, зношені автомобілі, переробляти, відокремлювати метал, пластмасу, мастила. Це одна з перших установок, яка дозволить реалізувати постанову уряду, якою вводиться утилізаційний збір. Тут монтується напередовіше європейське обладнання», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що установка «Шредер» дозволить переробляти 750 тис. тонн брухту на рік. «Застосування брухту у виробництві сталі дозволить збільшити техніко-економічну ефективність плавки близько на 30%», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про плани щодо введення в експлуатацію нового електросталеплавильного виробництва в 2013 році. «Виходячи з наших фінансових можливостей, це буде липень-серпень наступного року», - сказано в повідомленні з посиланням на гендиректора «Донецьксталі» Олександра Риженкова.

Крім дугової електросталеплавильної печі, на підприємстві паралельно реалізуються проекти будівництва кисневого блоку продуктивністю 25 тис. тонн, йде заміна нагрівальних печей у листопрокатному цеху, зміни торкнуться і сортопрокатного цеху.

Повідомляється, що в цілому на «Донецьксталі» будується 22 об'єкти.

Довідка УНІАН. «Донецьксталь» - металургійний завод» разом з десятком інших структур входить до групи «Донецьксталь». Крім металопродукції, група виробляє кокс, залізорудний концентрат і агломерат. Завод контролюється структурами бізнесмена Віктора Нусенкіса.