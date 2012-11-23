Донецький металургійний завод змінив голову правління

Наглядова рада ПАТ "Донецький металургійний завод" (ДМЗ), що входить до групи "Донецьксталь", призначила на посаду голови правління - генерального директора члена правління підприємства Володимира Бєлих, звільнивши з посади Олександра Риженкова, обраного до парламенту. Відповідне повідомлення ДМЗ опубліковано в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Також повідомляється, що В. Бєлих був звільнений з поста члена правління для переходу на нову посаду. На його місце був призначений Анатолій Левицький.

Довідка УНІАН. ПАТ "ДМЗ" входить до групи "Донецьксталь", яка є великим виробником вугілля, коксу, чавуну і прокату. Завод спеціалізується на наданні передільних послуг для виробництва сортового, листового і фасонного прокату.

ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» створено в серпні 2002 року на базі доменного і мартенівського цехів Донецького металургійного заводу.

Сьогодні підприємство спеціалізується на виробництві: ливарного і передільного чавуну; понад 100 різновидів вуглецевих, конструкційних, низьколегованих, легованих звичайної якості, якісних і високоякісних марок сталі; церковних дзвонів з кольорового високоякісного сплаву; сталевих електрозварних прямошовних труб і металевих меблевих каркасів; будматеріалів, залізовмісних відходів , шлакової продукції і продукції вапняного виробництва.

Споживачі продукції підприємства - це 15 регіонів України, Росія, Білорусь, Азербайджан, Естонія, Литва, а також 43 країни світу (Південно-Східна Азія, Близький Схід, Західна і Східна Європа, Африка, Північна і Південна Америка).

А.Риженков (1950 р.н.) був генеральним директором Донецького металургійного заводу в 1994-1996 рр.., А з 1996 р. став головою правління ВАТ «ДМЗ». У 2012 р. пройшов до Верховної Ради України по мажоритарному округу в Донецьку від Партії Регіонів.

В. Бєлих до останнього часу обіймав посаду першого заступника - директора з виробництва ДМЗ.