«Метінвест» скоротив виробництво сталі на 13%

Гірничо-металургійна група «Метінвест» за 9 місяців 2012 року скоротила виробництво сталі на 13% - до 9,579 млн тонн у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, йдеться у звіті компанії.

Згідно зі звітом, «Метінвест» за січень-вересень скоротив виробництво чавуну на 11% - до 8,329 млн тонн порівняно з результатами за 9 місяців 2011 року.

Виробництво сталі за третій квартал знизилося на 18% - до 2,832 млн тонн, порівняно з другим кварталом 2012 року.

Як повідомляється, скорочення виробництва сталі відбулося за рахунок скорочення виробництва на МК «Азовсталь» і ММК ім. Ілліча відповідно на 821 тис. тонн і 725 тис. тонн. Разом з тим на Єнакіївському металургійному заводі приріст виробництва сталі протягом дев'яти місяців 2012 року становив 7%, або 144 тис. тонн відносно аналогічного періоду минулого року за рахунок введення в експлуатацію нової доменної печі №3.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.