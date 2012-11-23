Донецький електрометалургійний завод призупинив виробництво

Донецький електрометалургійний завод (ДЕМЗ) тимчасово зупинив виробництво через несприятливу ситуацію на ринках сировини і кінцевої металургійної продукції.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ДЕМЗ з посиланням на сьогоднішню офіційну заяву провідної російської гірничодобувної і металургійної компанії ВАТ «Мечел» (NYSE: MTL), до якої входить Донецький електрометалургійний завод.

У повідомленні сказано, що «ВАТ «Мечел» (NYSE: MTL) повідомляє про тимчасову зупинку виробництва на Донецькому електрометалургійному заводі, що входить до складу металургійного дивізіону «Мечела», і про графік тимчасової зупинки виробничого процесу на румунських металургійних підприємствах, що входять до Східно-Європейського металургійного дивізіону «Мечела», у зв'язку з несприятливою ситуацією на ринках сировини і кінцевої металургійної продукції».

Щодо Донецького заводу в заяві підкреслюється, що «режим тимчасової зупинки виробництва Донецького електрометалургійного заводу введено через зростання витрат виробництва і зниження його рентабельності, пов'язане зі стійким зростанням цін на основну сировину заводу - брухт чорних металів - на тлі сезонного накопичування його запасів сталевиробниками України».

Водночас в повідомленні вказується, що у період тимчасової зупинки виробництв на ДЕМЗ «будуть виконуватися всі необхідні заходи, спрямовані на підтримку працездатності обладнання та його технічне обслуговування».

«Співробітникам, які задіяні в даних заходах, заробітна плата виплачуватиметься у повному обсязі. З метою збереження робочих місць іншим працівникам, не зайнятим у регламентних роботах, буде оплачено час простою або надано відпустки відповідно до трудового законодавства», - сказано в повідомленні.

Також в офіційній заяві також сказано, що «тимчасова зупинка виробництв не вплине на обсяги реалізації продукції, поставки за всіма контрактами будуть здійснюватися зі складів у нормальному режимі».

«Компанія уважно стежить за ринковою кон'юнктурою, щоб після її нормалізації оперативно відновити виробництво підприємств. Очікуваний економічний ефект від тимчасової зупинки виробництв дозволить підприємствам більш ефективно розпорядитися наявними фінансовими ресурсами в умовах зниженого попиту на готову продукцію і високих цін на металобрухт. Це дозволить мінімізувати фінансові ризики і забезпечити захист довгострокових інтересів компанії в металургійній сфері», - наголошується у заяві ВАТ «Мечел».

Довідка УНІАН. Донецький електрометалургійний завод, що входить до групи «Мечел», - одне з найсучасніших металургійних підприємств України, побудоване за принципом міні-заводу з неповним металургійним циклом. Виробничі потужності заводу дозволяють виплавляти більше 1 млн тонн сталі на рік.

ДЕМЗ виробляє безперервнолиту квадратну заготовку для перекату і безперервнолиту трубну заготовку, а також гарячекатаний круглий прокат великого діаметру з вуглецевих, конструкційних і легованих марок сталі, в тому числі з термообробкою. Основні ринки збуту - США, Великобританія, Бельгія, Німеччина, Франція, Італія, Фінляндія, Іспанія, Болгарія, Росія, Туреччина, Таїланд, Тайвань.

«Мечел» є однією з провідних російських компаній. Бізнес "Мечела" складається з чотирьох сегментів: гірничодобувного, металургійного, феросплавного і енергетичного. «Мечел» об'єднує виробників вугілля, залізорудного концентрату, нікелю, хрому, феросиліцію, сталі, прокату, продукції високих переділів, теплової та електричної енергії. Продукція «Мечела» реалізується на російському і на зарубіжних ринках.