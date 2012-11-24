Уведений Росією утилізаційний збір не вплинув на роботу ЗАЗу

Завдяки створенню складських запасів уведений Росією утилізаційний збір не припинив роботу Запорізького автомобільного заводу (ЗАЗ).

Про це в інтерв'ю виданню «Автоконсалтинг» повідомив народний депутат України Таріел Васадзе, який контролює корпорацію «УкрАВТО».

«Коли російські чиновники тільки починали говорити про необхідність введення такого збору, ми зрозуміли, що утилізаційний збір неминучий. Тому ми налаштували ЗАЗ на прискорену роботу і почали посиленими темпами виробляти і поставляти автомобілі до Росії, щоб встигнути створити там складські запаси. Завдяки цьому введення в Росії утилізаційний збору не вплинуло на роботу Запорізького заводу і нашого дистриб'ютора в Росії», - сказав він.

Т.Васадзе також відзначив, що «Україні потрібно ввести аналогічний збір на російські або на всі імпортні автомобілі. Тоді наш уряд матиме більш вагомі аргументи для переговорів з Росією».

«Росія не менше зацікавлена в ринку України, ніж Україна - в російському ринку. Тому я упевнений, що ситуація виправиться. Адже економічні зв'язки наших країн - це не лише автомобілі», - сказав він.

Водночас Т.Васадзе відзначив, що «якщо ситуація з Росією з утилізаційним збором не налагодиться, у відповідь заходи України призведуть до того, що на наш ринок надходитиме менше російських автомобілів. Тим самим звільниться місце і для ЗАЗу, і для «Богдана», і для «Єврокару».

За словами Т.Васадзе, окрім ринку Росії ЗАЗ активно працює на всіх ринках колишнього СРСР, де створює свої дистриб'юторські компанії, а також на ринку Єгипту та інших країн Близького Сходу.

Крім того, Т.Васадзе висловив думку, що для залучення інвесторів в автомобілебудування «за відсутності високого ввізного мита виробникам обов'язково мають надаватися податкові або інші стимули, і тоді у них у будь-який момент може виникнути інтерес до створення виробництва на тій чи іншій території».

«Якщо в Україні немає жодних стимулів, і до нас вигідніше завозити все готове, то хто захоче щось тут будувати?», - сказав він.

За оцінками Т.Васадзе, «український бюджет може реально одержати близько 6 млрд грн тільки на тому, що закриє «викруткове» складання, введе спецмито 15% на окремі категорії легкових автомобілів і введе аналогічний російському утилізаційний збір.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд підготував проект постанови, якою дія утилізаційного збору розповсюджується не тільки на автомобілі з Росії, а й на імпорт цієї продукції з усіх країн. При цьому планувалося домовитися з РФ про незастосування цього збору у двосторонній торгівлі шляхом встановлення національних режимів. Проте відповідна міжурядова угода, згідно з якою Україна і Росія введуть такий режим, так і не була підписана, як планувалося, 28 вересня у рамках проведення саміту голів урядів СНД в Ялті. Постанова про дію утилізаційного збору на весь імпорт автомобілів прийнята не була.

З 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія цього збору може зробити українські автомобілі у РФ на 10-12% дорожче. Збір було введено з метою захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на автомобілі і автобуси, що імпортуються з Росії.

Довідка УНІАН. Корпорація «УкрАВТО» є генеральним імпортером і офіційним ділером більш як 20 автомобільних брендів, має повний цикл власного виробництва. Корпорація володіє контрольним пакетом акцій ЗАТ "ЗАЗ", польського автозаводу FSO. До структури корпорації входить більш як 400 автосервісних підприємств у всіх містах України. Чистий прибуток корпорації в 2011 році становив 128,426 млн грн.