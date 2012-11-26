Китайська Geely не будуватиме завод в Україні та йде з КрАСЗу

Китайська автомобілебудівна компанія Geely Corporation, що володіє заводами в Китаї, Бразилії, Індії і Росії не має наміру будувати завод з великовузлового складання автомобілів в Україні, а також припиняє випуск Geely на Кременчуцькому автоскладальному заводі, що належить корпорації АІС. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кременчуцького автоскладального заводу (КрАСЗ).

«Якщо врахувати, що Україна - лідер з продажу автомобілів Geely в світі, і незмінно утримує лаври першості вже багато років поспіль, то логічно було б припустити, що на черзі будівництво заводу і в Україні. Незважаючи на це, компанія Geely вибирає для будівництва свого нового заводу не Україну, а сусідню - Білорусь, тому що там умови розвитку компанії вигідніші, і є державна програма підтримки», - йдеться у повідомленні прес-служби КрАСЗ.

Згідно з повідомленням, перші білоруські Geely можуть бути випущені вже в 2013 році. «Заводи в Білорусі, Індії та Бразилії відкриваються за підтримки місцевого уряду», - цитує прес-служба КрАСЗ директора Geely з торгово-економічних питань в європейському регіоні Ян Сяоліня.

Як сказано у повідомленні, Geely Corporation володіє 9 заводами в Китаї та інших країнах світу, технологічними центрами, науково-дослідним інститутом, брендом Volvo Cars. Щорічний обсяг виробництва Geely становить понад 600 000 автомобілів, які експортуються більш ніж в 50 країн світу, серед яких: США, Росія, Україна, країни Південно-Східної Азії. Виробництво автомобілів Geely було налагоджено на Кременчуцькому автоскладальному заводі з 2007 р., за даний період обсяг виробленої продукції перевищує 30000 одиниць. На даний момент в умовах часто мінливого законодавства і зниження загального інвестиційного клімату ухвалено рішення припинити виробництво Geely на КрАСЗ.

Як повідомляв УНІАН, Державна митна служба України в рамках проведення заходів за системою пост-аудитконтролю донарахувала 34 млн грн додаткових платежів і штрафів КрАСЗ. За даними Держмитслужби, підприємство імпортувало в Україну готові автомобілі торгової марки «Geely» як машино-комплекти. У свою чергу КрАСЗ спростував звинувачення Держмитслужби в мінімізації податків при імпорті автомобілів.