Уряд вивчає доцільність відтворення Мінпромполітики

Уряд України обговорює доцільність створення Міністерства промислової політики, яке було ліквідовано в результаті адміністративної реформи 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко на брифінгу у понеділок, 26 листопада.

Він зазначив, що з ініціативою відновити це міністерство виступили керівники промислових підприємств.

За словами П.Порошенка, питання доцільності існування такого міністерства буде всесторонньо обговорено у відкритому режимі.

«Промислова політика невіддільна від економічної політики, і в цьому випадку я переконаний, що ми повинні знайти те розумне рішення і компроміс, які дадуть нам змогу здійснити ефективне проведення цих політик», - сказав П.Порошенко.